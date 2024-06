Carlos Alcaraz foi surpreendido nos oitavos de final do ATP em Queens, após perder com o n.º 31 do Mundo, Jack Draper.

O tenista da casa (Inglaterra) precisou apenas de dois sets para eliminar o segundo jogador no ranking ATP, com os parciais de 7-6 e 6-3. Recordar que Alcaraz conquistou há poucas semanas o torneio de Roland Garros e prepara-se para defender o título de campeão em Wimbledon.

Veja aqui o ponto decisivo: