Nuno Borges recebeu nesta sexta-feira um ‘wild card’ para o quadro principal do Estoril Open, juntando-se a João Sousa no Clube de Ténis do Estoril. A prova vai realizar-se entre 23 de abril e 1 de maio.

O vimaranense João Sousa, número 85 no ‘ranking’ mundial, já tinha sido contemplado com o primeiro convite atribuído pelo diretor do torneio português do ATP Tour. Agora, foi a vez do maiato Nuno Borges.

Para além disso, os portugueses Gastão Elias, Pedro Sousa, Pedro Araújo e Tiago Cação vão disputar a fase de qualificação do torneio. Enquanto Elias e Sousa asseguraram a entrada direta no ‘qualifying’ do único torneio português do ATP Tour, Cação e Araújo receberam um ‘wild card’ da organização.

Gastão Elias vai defrontar na primeira ronda o boliviano Hugo Dellien (89.º ATP), enquanto Pedro Araújo terá como adversário o italiano Gianluca Mager (111.º ATP) no campo número três.

Já Pedro Sousa vai encerrar a sessão no ‘court’ principal frente ao espanhol Bernabe Zapata Miralles (119.º ATP), assim como Tiago Cação (573.º ATP) jogará o derradeiro encontro do ‘court’ secundário ante o também espanhol Carlos Taberner (94.º ATP).