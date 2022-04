O tenista austríaco Dominic Thiem é a mais recente confirmação para o Estoril Open, anunciou esta terça-feira a organização.

O antigo número três mundial, atual 51.º colocado na hierarquia ATP, recebeu um wild card para o torneio ATP 250, que acontece de 25 de abril a 1 de maio. O português João Sousa também já tinha recebido um wild card.

Vencedor de 17 títulos ATP, entre os quais o Open dos Estados Unidos de 2020 e o Masters 1.000 de Indian Wells de 2019, o austríaco de 28 anos foi também duas vezes finalista em Roland Garros (2018 e 2019) e nas ATP Finals (2019 e 2020), tendo também chegado à final do Open da Austrália em 2020.

«Há já algum tempo que procurávamos contar com a presença de Dominic Thiem. Para além de já ter ganho um título do Grand Slam, é considerado um dos melhores da atualidade na terra batida e as suas duas finais em Roland Garros atestam-no», salientou o diretor do único torneio ATP disputado em Portugal, João Zilhão, citado em comunicado.

«Gostava de dizer-vos que a minha recuperação da covid está a processar-se bem e que estarei de novo pronto para competir nos próximos dias. Queria agradecer pelo convite. Têm-me dado excelentes referências sobre o torneio e estou desejoso de ir jogar a Portugal e regressar ao circuito», disse Thiem, numa mensagem enviada à organização.

A estreia do antigo número três mundial em torneios ATP em território nacional acontece depois de meses conturbados para o tenista. Thiem lesionou-se no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de junho do ano passado, tendo estado vários meses longe dos courts. Voltou, finalmente, no challenger de Marbella, em Espanha, no final de março, mas testou positivo à covid-19 depois e falhou o ATP 250 de Marraquexe, Marrocos.