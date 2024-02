Lorenzo Musetti é o mais recente nome confirmado no Estoril Open. O anúncio foi oficializado esta quinta-feira pela organização do torneio.

Depois de Casper Ruud – campeão em título – e Gael Monfils, o tenista italiano é mais um nome forte a integrar o quadro do ATP 250 que se realiza em Portugal.

Número 26 do mundo, Musetti tem dois títulos na carreira, ambos conquistados em 2022: o ATP 250 de Nápoles e o ATP 500 de Hamburgo.

O Estoril Open, refira-se, realiza-se de 30 de março a 7 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.

