Francisco Cabral foi, esta sexta-feira, eliminado nos quartos de final da vertente de pares, no torneio de Bucareste.

Ao lado do cazaque, Aleksandr Nedovyesov, o tenista luso perdeu em dois sets, frente à dupla composta pelo britânico, Henry Patten e o finlandês, Harri Heliovara, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-4.

Com dois títulos de pares no circuito ATP, Francisco Cabral já tinha jogado na última semana ao lado do tenista do Cazaquistão, jogador com o qual chegou à final em Banja Luka, em 2023.

Terminou assim mais cedo a prestação do português, número 56 do mundo na variante de pares, num torneio que tem sido muitas vezes adiado pela chuva.