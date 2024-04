Jannik Sinner assumiu, esta segunda-feira, o segundo lugar do ranking ATP, por troca com Carlos Alcaraz. A vitória no Masters 1000 de Miami diante de Grigor Dimitrov, por 2-0, permitiu ao tenista italiano ascender à posição que era do espanhol.

Nuno Borges mantém-se como o melhor português na lista, ao ocupar o 62.º lugar, ainda dentro do «top-100» mundial. O maior destaque vai mesmo para Henrique Rocha, que subiu 51 posições, até ao 197.º posto do ranking, o melhor da carreira do atleta de apenas 19 anos.

Na vertente feminina, Iga Swiatek continua no topo da tabela, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff. Francisca Jorge é a melhor entre as portuguesas, no 190.º lugar, após subit quatro posições no ranking WTA.