O mundo do ténis está de luto, depois da morte de um tenista russo num hotel no Porto, na zona das Antas, próximo do Estádio do Dragão.

O jovem de 17 anos, com dupla nacionalidade russa e espanhola, foi encontrado esta segunda-feira no quarto de hotel, pela mãe de um dos colegas de equipa, indicou à Lusa fonte policial.

«Fomos acionados via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para um jovem de 17 anos que estaria em paragem cardiorrespiratória num quarto de um hotel», referiu o Comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto.

Luís Silva afirmou também que a equipa médica declarou o óbito no local, pois «já havia sinais de rigidez».

Por fim, concluiu dizendo que «não foi possível apontar a causa de morte e a investigação passa agora para a Polícia Judiciária».