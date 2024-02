Nuno Borges caiu nove posições no ranking ATP e é agora o número 56 do mundo. De acordo com a lista divulgada

esta segunda-feira, o tenista português de 27 anos mantém-se como o melhor a nível nacional e o único representante luso entre os 100 melhores do mundo.

Na liderança do ranking ATP continua Novak Djokovic, que aos 36 anos está à frente de dois jovens, o espanhol

Carlos Alcaraz, de 20 anos e o italiano Jannik Sinner, de 22 anos. O restante top-10 não sofreu quaisquer alterações.

Na vertente feminina, Francisca Jorge é a melhor tenista portuguesa, na 199ª posição. A lista é encabeçada pela

polaca Iga Swiatek, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff.