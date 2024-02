Nuno Borges apurou-se, na última madrugada, para a segunda ronda do ATP 250 de Los Cabos, no México, após bater Dominik Koepfer em dois sets.



O número um nacional derrotou o germânico, 57.º da hierarquia mundial, por 7-6 (7-2) e 6-2 ao cabo de uma hora e 24 minutos.



Em menos de 24 horas, o maiato e defrontou e superou Koepfer por duas vezes, já que em pares, variante na qual faz dupla com Andre Gorasson, tinha batido o alemão e Andrew Harris para seguir para os quartos de final.

Na ronda seguinte do torneio mexicano, Nuno Borges vai defrontar Max Purcell, 51.º do ranking ATP.

De resto, à semelhança do que sucedeu com Koepfer, também Purcell poderá vir a estar no caminho do tenista luso no quadro de pares, caso o australiano e o compatriota Jordan Thompson ultrapassem os gregos Petros Tsitsipas e Stefanos Tsitsipas.