Jannik Sinner conquistou o torneio de Roterdão no passado domingo e venceu a primeira prova após a estreia a ganhar Grand Slams na carreira, algo que não era conseguido desde Lleyton Hewitt, em 2001.

Desta forma, nem o «Big Three» do ténis, composto por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, conseguiu a proeza que o tenista italiano alcançou com a vitória na final do torneio neerlandês sobre Alex De Minaur por 2-0.

Com o triunfo em Roterdão, Sinner continua 100% invencível em 2024. 12 triunfos em 12 encontros, algo que nos últimos 10 anos apenas foi conseguido pelos já mencionados Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.

12/12 (2) - Players to win their first 12 ATP matches of the season in the last 10 years:



Novak Djokovic (2016, 2018 and 2023)

Roger Federer (2018)

Rafael Nadal (2022)

Jannik Sinner (2024) 🆕



Welcome.#abnamroopen | @abnamroopen @janniksin @atptour @SkySportsTennis pic.twitter.com/UAO81fpzHM