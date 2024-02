Nuno Borges subiu ao 46.º lugar do ranking ATP, voltando a melhorar a sua melhor posição de sempre.



O tenista maiato subiu um lugar em relação à última atualização e manteve-se dentro do top-50, para o qual entrou após ter sido o primeiro português a chegar à quarta ronda do Open da Austrália.



Gonçalo Oliveira é o segundo melhor tenista lusa na hierarquia (216.º), que continua a ter Novak Djokovic no topo. Henrique Rocha é 241.º colocado, João Sousa 279.º e Gastão Elias 295.º.

No ranking feminino, Iga Swiatek lidera, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff, com a cazaque Elena Rybakina a subir ao quarto posto.

Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa e mantém-se no 200.º posto.