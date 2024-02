Nuno Borges e João Sousa, únicos tenistas portugueses a figurarem no top 50 mundial, foram esta quarta-feira confirmados no quadro principal de singulares da próxima edição do Estoril Open, que decorre entre 1 e 7 de abril.

«O número um português, Nuno Borges, e o campeão de 2018, João Sousa, estão confirmados», lê-se numa publicação nas redes sociais oficiais do único torneio ATP disputado em Portugal.

Atual 47.º jogador mundial, o maiato de 26 anos está a viver o melhor momento da carreira, após ter-se tornado no primeiro tenista nacional a chegar aos oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da época.

Já João Sousa, único campeão português de singulares do Estoril Open e antigo 28.º classificado da hierarquia ATP, viu a organização premiá-lo com um convite para o quadro principal do torneio.

Também confirmados no Clube de Ténis do Estoril estão o campeão em título, o norueguês Casper Ruud (12.º do ranking ATP), o italiano Lorenzo Musetti (27.º) e o francês Gaël Monfils.