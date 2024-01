Aryna Sabalenka foi a primeira tenista a garantir um lugar na final do Open da Austrália.

No duelo que colocou frente a frente as duas finalistas do último Grand Slam de 2023, o Open do Estados Unidos, a tenista bielorrusa vingou a derrota em Flushing Meadows e bateu Coco Gauff em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-4.

Gauff, de 19 anos e a partir da próxima semana número 3 do ranking WTA, ainda salvou um match point quando Sabalenka servia para fechar o encontro, mas a número 2 da hierarquia acabou por confirmar a vitória ainda nesse jogo.

Vencedora do Open na Austrália em 2023, Sabalenka, de 25 anos, vai assim ter a oportunidade de defender o título conquistado há um ano em Melbourne, podendo vencer também o segundo major da carreira.