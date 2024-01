Sloane Stephens foi eliminada na terceira ronda do Open da Austrália por Anna Kalinskaya por 2-1, com parciais de 7-6, 1-6 e 6-4.

O primeiro set do encontro demorou mais de uma hora e a verdade é que no final do primeiro parcial, a tenista norte-americana ficou com fome e pediu comida à sua equipa técnica.

Os elementos da sua estrutura fizeram a vontade à tenista, de 30 anos, mas tudo o que lhe conseguiram arranjar foi…sushi e uns smoothies, uma bebida de fruta.

Nas redes sociais, Stephens reagiu ao estado do seu banco no final do primeiro set. Numa publicação no Twitter, a tenista norte-americana escreveu que o primeiro set foi longo, que ficou com fome e que tudo o que a sua equipa conseguiu arranjar foi sushi e smoothies. Incrível.