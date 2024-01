Jannik Sinner atingiu pela primeira vez na carreira as meias-finais do Open da Austrália após derrotar Andrey Rublev em três sets.



O italiano, quarto no ranking ATP, continua com um registo impressionante em Melbourne Park e segue sem perder qualquer set. Esta terça-feira, o transalpino derrotou o russo, número cinco na hierarquia mundial, em três sets por 6-4, 7-6 (7-5) e 6-3, num encontro que durou quase três horas na Rod Laver Arena.



Sinner chega pela segunda vez na carreira às meias-finais de um Grand Slam depois de Wimbledon em 2023, vai agora defrontar Novak Djokovic, número um mundial, detentor do troféu e que já venceu o Open da Austrália por dez vezes.