Carlos Alcaraz venceu Daniil Medvedev por dois sets a zero (duplo 6-4) e vai defrontar Novak Djokovic nas meias-finais das ATP Finals, que estão a decorrer em Turim.

Depois de ter arrancado o torneio com uma derrota diante de Alexander Zverev, Alcaraz bateu Andrey Rublev no segundo jogo do Grupo Vermelho, mas tinha em risco a continuidade no torneio.

Alcaraz não só garantiu a passagem à fase seguinte, como o fez como líder do grupo à frente de Medvedev, que já estava apurado.

Assim as meias-finais do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano estão fechadas: Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev contra Jannik Sinner: números 1, 2, 3 e 4 do ATP Tour.