Jannik Sinner e Novak Djokovic apuraram-se para as meias-finais do ATP Finals, em Turim.

Novak Djokovic entrou em court mais cedo e derrotou o polaco Hubert Hurkacz, que substituiu o lesionado Stefanos Tsitsipas. A vitória do sérvio número 1 mundial deixava-o no entanto com a continuidade na prova em suspenso, já que tinha sido alcançadas em três sets (7-6, 4-6 e 6-1) e não em dois.

Para garantir uma vaga nas meias-finais, Djokovic precisava que Sinner, com quem havia perdido dois dias antes, levasse a melhor sobre o Holger Rune. O que até parecia encaminhado após a vitória do italiano no primeiro set por esclarecedores 6-2. Só que o dinamarquês reagiu e impôs-se no segundo parcial por 7-5.

No terceiro e decisivo set, Holger Rune foi quebrado quando servia com 4-4 e, a seguir, Sinner, já apurado para as meias-finais, fechou o encontro com um 6-4, concluindo o grupo verde com três vitórias em três encontros e permitindo que Novak Djokovic se juntasse a ele nas meias-finais.

O sérvio procura tornar-se no primeiro tenista a vencer sete vezes o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada: nesta altura está empatado com o já retirado Roger Federer.

O grupo vermelho, liderado pelo já apurado Daniil Medvedev, termina nesta sexta-feira.

Ordem das meias-finais:

1.º grupo verde (Jannik Sinner) VS 2.º grupo vermelho

2.º grupo verde (Novak Djokovic) VS 1.º grupo vermelho