Jannik Sinner apurou-se para a final das ATP Finals, após derrotar o russo Daniil Medvedev por 2-1.

O tenista italiano, que se apurou pela primeira vez na carreira para o torneio que reúne os oito melhores tenistas da época - competiu em 2021, mas enquanto reserva - impôs-se no primeiro set por 6-3, cedeu no segundo por 6-7 (4-7), mas não deu hipóteses no set decisivo, que fechou com esclarecedores 6-1.

Antes do duelo com Medvedev, Sinner, número 4 do Mundo, já tinha vencido o Grupo Verde, no qual derrotou Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune.

Na final, Sinner vai medir forças com o vencedor do duelo entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.