A Toyota está muito perto de garantir a sua primeira vitória de sempre a correr em casa, no Mundial de Ralis. À entrada para o último dia de prova, a marca nipónica tem três carros nos lugares de pódio, num domínio total da competição.

Elfyn Evans manteve a liderança, com uma vantagem de 1m15s sobre o seu colega de equipa, Sébastien Ogier, estando o campeão do mundo Kalle Rovampera na terceira posição, com 25 segundos de atraso em relação ao francês.

Mais relevante ainda para a Toyota é o facto de o quarto classificado, Esapekka Lappi, da Hyundai, estar a mais de três minutos do líder, o que, realmente, abre boas perspetivas para um primeiro triunfo da marca neste rali.

Evans foi gerindo a vantagem sobre os perseguidores, no segundo dia de prova, evitando correr riscos. Com isso, Ogier foi-se aproximando do piloto galês, mas não o suficiente para ameaçar a sua liderança.

O rali do Japão, última prova do campeonato deste ano, termina no domingo com a realização de mais seis provas especiais de classificação.