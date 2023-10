A 11ª especial do Rali da Europa Central causou danos na classificação geral. Na classificação e não só… Também no Toyota de Elfyn Evans e num armazém na região de Knaus Tabbert, na Alemanha.

O piloto galês estava na terceira posição quando perdeu o controlo do seu Toyota e se despistou, ficando fora de prova – e acabando por destruir parte de um armazém.

Evans acabou assim com as esperanças de lutar pelo título mundial, nesta penúltima prova do campeonato.

Kalle Rovampera, que lidera o Mundial, está na segunda posição da geral, depois de ter sido ultrapassado por Thierry Neuville, na mesma 11ª especial.

O belga da Hyundai aproveitou um pião de Rovanpera e passou o finlandês da Toyota, que, ainda assim, está muito perto de revalidar o título mundial. Neuville tem 26,2 segundos de vantagem sobre Rovampera. O terceiro é Ott Tanak, da For, a 1 minuto e 49 segundos do líder.

O Rali da Europa Central termina este domingo, com mais quatro especiais.