É já o segundo despiste aparatoso seguido de Esapekka Lappi no Mundial de Ralis. O piloto finlandês da Hyundai já tinha protagonizado uma saída de estrada violenta no rali do Chile, no início do mês. Agora teve a mesma sorte no Rali da Europa Central.

A prova corre-se este fim de semana nas estradas de três países: Alemanha, Áustria e Chéquia.

Lappi estava na terceira posição da geral, na manhã desta sexta-feira, quando se despistou. Segundo o piloto, a traseira do Hyundai bateu numa árvore, sendo depois o carro atirado para fora de estrada. Lappi terá perdido o controlo da traseira, depois de travar na zona com lama e folhas.

As imagens disponíveis mostram que havia alguns espetadores mal posicionados, numa estrada estreita e muito rápida, tendo, no entanto, conseguido esconder-se atrás de árvores, o que pode ter evitado males maiores.

Piloto e navegador saíram ilesos do acidente, o que demonstra, mais uma vez, o nível de segurança dos atuais carros de rali.

No final do segundo dia de prova, o líder é Kalle Rovampera, da Toyota, com 36,4 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, da Hyundai. O terceiro é Elfyn Evans, também da Toyota, a 47,2 segundos do colega de equipa.

O Rali da Europa Central é a penúltima prova do campeonato do mundo e termina este domingo.

Shortly, we were too close of edge of road and immediately when I touched to brake I lost the rear. Big disappointment of course, I felt very confident with the car and gravel crew did very good job. And of course, feel very sorry for the #HMSGOfficial .

And spectators, be safe! pic.twitter.com/h7ByJOrtkx