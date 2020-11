Rafael Nadal, número dois mundial, confirmou o favoritismo e derrotou o grego Stefanos Tsitsipas em três sets, para avançar para as meias-finais das ATP Finals.

O tenista espanhol, que aos 34 anos procura tornar-se no mais velho vencedor da história das ATP Finals, esteve quase perfeito no seu serviço nos primeiro e segundo sets, para eliminar o campeão em título com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-2, em 02:05 horas.

Numa altura em que o triunfo parecia uma mera formalidade, Nadal quebrou e Tsitsipas pegou no jogo e obrigou a um terceiro parcial, mas o espanhol recompôs-se e, embora já sem o fulgor evidenciado anteriormente, venceu por claros 6-2.

Nas meias-finais, nas quais não marcava presença desde 2015, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic, Nadal, segundo classificado do grupo Londres2020, vai defrontar o russo Daniil Medvedev, reeditando a final de 2019 do US Open, a qual venceu por 3-2.

A outra meia-final vai opor o austríaco Dominic Thiem, vencedor deste grupo Londres, ao vencedor do embate entre o alemão Alexander Zverev e Djokovic, na sexta-feira.