Alejandro Davidovich Fokina é o primeiro apurado para a segunda ronda do Estoril Open.

O tenista espanhol, 48.º no ranking ATP, venceu esta segunda-feira o compatriota Pablo Andujar, número 80 do mundo, na primeira ronda do torneio português, em três sets (6-4, 4-6, 6-1), em 2h29 minutos.

O jogo ficou marcado por uma interrupção de cerca de meia hora devido à chuva forte que caiu.