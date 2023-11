A Itália apurou-se para a final da Taça Davis, ao eliminar a Sérvia de Novak Djokovic.

Depois de ter perdido com Jannik Sinner o encontro que poderia ter colocado o país dos Balcãs na final com a Austrália, Djokokic voltou a court pouco depois para fazer dupla com Miomir Kecmanovic diante de Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Aí, os italianos não deram hipóteses e impuseram-se em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

A final da Taça Davis joga-se neste domingo em Málaga.