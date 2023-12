Após anunciar o regresso aos courts para uma última dança, Rafael Nadal disse não estar nesta altura muito preocupado com o nível que vai exibir no regresso à competição em Brisbane, Austrália, em janeiro de 2024.

«Mantive o espírito de trabalho, a ambição e creio que estou pronto para voltar. Não sei a que nível, não sei o que posso esperar. Não faço ideia, mas também não me importa nesta altura. Estou feliz por voltar e com o máximo entusiasmo para fazer o esforço necessário para me divertir e acredito que vou ser competitivo», afirmou o tenista espanhol.

Nadal passou em revista o calvário que passou após o Open da Austrália de 2023 e as tentativas falhadas de regressar à competição ainda na temporada de terra batida. Até ao momento em que decidiu que tinha mesmo de parar. «Foi um ano longo. Passei por muitas fases, desde tentar voltar a competir na temporada de terra batida, semana após semana e deceção atrás de deceção. E depois chegou a altura de parar, de dizer 'basta' e de procurar uma solução definitiva, que foi a cirurgia. A partir daí abriu-se um novo horizonte. Foi um caminho difícil, mas mantenho sempre a ilusão de voltar. Claro que tive muitas dúvidas e que houve momentos em que parecia impossível que este momento chegasse. (...) Tive finalmente boas semanas de treino a um nível que me permite ter a possibilidade de voltar a competir. Passei por muitas fases, mas chegou o momento de voltar a um torneio», apontou.