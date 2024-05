Nuno Borges qualificou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do Masters 1000 de Roma, depois de vencer Pedro Martínez, número 51 do mundo, por 2-1.

Na capital italiana, o tenista português entrou a perder, depois de Martínez triunfar no tie-break do primeiro set, por 6-7(3).

A reação do número um nacional – e 53.º do ranking ATP – veio a seguir: Borges empatou no segundo parcial, ao ganhar por 6-4.

No terceiro e último set, Nuno Borges levou a melhor em novo tie-break, por 7-6(8), colocando um ponto final numa maratona de três horas e 41 minutos.

Na próxima ronda, o atleta luso vai defrontar Alexander Bublik, número 17 do mundo.