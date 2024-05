Iga Swiatek conquistou, este sábado, o Masters 1000 de Madrid após bater Aryna Sabalenka num encontro decidido no «tie-break» do terceiro set.



Num duelo entre as duas primeiras do ranking WTA, a polaca levou a melhor sobre a bielorrussa, campeã em título no pó de tijolo espanhol, por 75-, 4-6 e 7-6 (9-7), em três horas e 11 minutos.

Swiatek salvou três «match points» no terceiro set para vencer a oitava final consecutiva – a última que perdeu foi em Madrid em 2023 – e conquistar pela primeira vez o WTA 1000 da capital espanhola, naquele que é o seu terceiro troféu esta temporada e o 20.ª na carreira.

Três vezes vencedora de Roland Garros, a polaca, de 22 anos, já tem no seu palmarés todos os torneios de terra batida de categoria WTA 500 ou superior que se disputam na Europa.