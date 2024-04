No ténis, Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Madrid. O número um nacional perdeu com o espanhol Jaume Munar por 7-5 e 6-4.

O encontro foi bastante equilibrado e foi decidido nos detalhes, com o número 73 do mundo a levar a melhor ao cabo de uma hora e 57 minutos de partida.

Borges está, assim, fora do Masters 1000 de Madrid. Munar avança para a segunda ronda do torneio madrileno, onde vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff, 23.º cabeça de série da prova.