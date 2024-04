No ténis, Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio de Bucareste, ao perder com o francês Corentin Moutet, em três «sets», com parciais de 2-6, 7-6 e 6-2.

O número 92 do mundo levou a melhor sobre o número um nacional, 55.º mundial, ao fim de duas horas e 35 minutos de encontro.

O quadro principal de singulares do ATP 250 fica sem representantes lusos, mas na vertente de pares Borges ainda vai tentar apurar-se para meias-finais, ao lado do norte-americano Reese Stalder, tal como Francisco Cabral, juntamente com o cazaque Aleksandr Nedovyesov.