Carlos Alcaraz deixa o ATP de Madrid nos quartos de final. Às mãos de Andrey Rublev, o bicampeão em título foi derrotado, por 2-1, na partida inaugural da eliminatória. Em duas horas, o atleta russo – oitavo no ranking ATP – operou uma notável recuperação.

No «set» inaugural, Alcaraz – terceiro no ranking – recuperou da desvantagem (2-1), estendeu o parcial até aos 3-5 e fechou a contagem em 4-6.

Na resposta, Rublev disparou na frente (3-0), aguentou a reação do espahol (4-2 e 5-3) e confirmou o empate (6-3).

No terceiro e decisivo «set», o tenista russo voltou a adiantar-se no marcador (2-0) e estendeu a vantagem até ao 5-1. Face à tímida resposta de Alcaraz (5-2), Andrey Rublev sentenciou o encontro em 6-2.

Tal como mencionado por Alcaraz no vídeo, Rublev teve nos serviços um trunfo determinante. O tenista russo transformou em pontos 61 das 86 oportunidades. Por sua vez, Alcaraz foi menos consistente nesta vertente, com 51 pontos em 81 ocasiões de serviço.

Depois da eliminação de Nadal, Alcaraz esvazia as esperanças de os espanhóis verem um anfitrião voltar a conquistar o ATP de Madrid. Tal aconteceu em 2023 e 2022, pelo jovem de 20 anos, e em 2017, por Nadal.

Em simultâneo, termina a série de 14 triunfos consecutivos de Alcaraz nesta prova, um registo apenas igualado por Nadal.

O triunfo permite a Andrey Rublev juntar-se ao canadiano Felix Auger-Aliassime nas meias-finais. Tal acontece porque Jannik Sinner desistiu do ATP de Madrid, a contas com uma lesão na perna direita, mais concretamente na zona do quadril. O tenista italiano é segundo no ranking mundial.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.



