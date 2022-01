Teve de suar, mas Daniil Medvedev apurou-se na madrugada desta segunda-feira para os quartos de final do Open da Austrália, ao bater o norte-americano Maxime Cressy, número 70 do mundo, por 3-1.

O tenista russo, atual número dois do mundo, venceu o primeiro set com facilidade, mas precisou de ir ao tie break para ganhar o segundo (7-4). No terceiro set, foi ele quem sucumbiu no tie break, também por 7-4, acabando por fechar o encontro com uma vantagem de 7-5 no quarto set.

A partida, refira-se, teve a duração de três horas e 27 minutos.

Nos quartos de final, Medvedev vai defrontar o canadiano Felix Auger-Aliassime, ele que triunfou perante o croata Marin Cilic igualmente por 3-1.

Aliassime, número nove do ranking ATP, ainda cedeu o primeiro set, mas depois arrancou para a reviravolta, com dois sets ganhos no tie break – o segundo e o quarto.

Halep cai no quadro feminino

No quadro feminino, a surpresa foi a eliminação de Simona Halep, antiga número um do mundo – atualmente é a 15.ª classificada no ranking WTA – frente à francesa Alize Cornet, número 61 do mundo.

Numa partida que durou duas horas e 33 minutos, a tenista romena perdeu o primeiro set, por 6-4, mas conseguiu empatar no segundo, por 6-3. No terceiro voltou a sucumbir por 6-4 e vai para casa mais cedo.

Também na madrugada desta segunda-feira, Danielle Rose Collins bateu a belga Elise Mertens por 2-1.

A atleta norte-americana perdeu o primeiro set, por 6-4, mas conseguiu a reviravolta, igualmente por 6-4 em ambos os sets.