Coco Gauff ultrapassou a tenista tunisina Ons Jabeur na manhã desta terça-feira, no torneio de Roland Garros, em França, em três sets (4-6, 6-2, 6-2).

Gauff superiorizou-se à oponente mesmo depois de ter perdido o primeiro set. Assim, conseguiu a sua terceira presença consecutiva em meias-finais de torneios do Grand Slam.

A norte-americana, de apenas 20 anos, foi campeã do US Open e semifinalista do Australian Open. Vai enfrentar Iga Swiatek ou Marketa Vondrousova nas meias-finais.

Já na segunda-feira à noite, Zverev venceu Holger Rune em cinco sets e qualificou-se para os quartos-de-final, no circuito ATP do Roland Garros.