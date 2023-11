A Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) anunciou a suspensão de sete tenistas belgas já condenados pela justiça civil por envolvimento numa rede de viciação de resultados.

As suspensões impostas a Arnaud Graisse, Julien Dubail, Maxime Authom, Omar Salman, Romain Barbosa, Arthur de Greef e Alec Witmeur vão dos dois aos quatro anos.

Segundo o organismo, todos os tenistas admitiram ter infringido o Programa Anticorrupção do Ténis (TACP).

Deste lote, Arthur De Greef, de 31 anos, foi o que atingiu o melhor ranking em singulares: 113.º em junho de 2017.

Recorde-se que no passado mês de junho, a justiça belga condenou Grigor Sargsyan, líder da rede de viciação de resultados, a uma pena de prisão de cinco anos por organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude. O homem de origem arménia coordenou o maior esquema de manipulação de jogos da história do ténis, que contava com a colaboração de 180 tenistas de 35 países.