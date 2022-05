A Associação de tenistas profissionais informou esta sexta-feira que o Torneio de Wimbledon, o terceiro Grande Slam da temporada, não vai contar para o ranking ATP, do circuito masculino.

Na base da decisão, explica o organismo, está o facto de a organização do major britânico ter proibido a participação de atletas russos e bielorrussos, devido à guerra na Ucrânia.

«A possibilidade de jogadores de qualquer nacionalidade entrarem em torneios com base no mérito e sem discriminação é fundamental no nosso tour. A decisão de Wimbledon de proibir jogadores russos e bielorrussos de competir no Reino Unido neste verão mina esse princípio e a integridade do sistema de classificação ATP. (...) Sem uma mudança nas circunstâncias, é com grande pesar e relutância que não vemos outra opção a não ser remover os pontos do ranking ATP de Wimbledon em 2022», lê-se, na nota.

O Torneio de Wimbledon, recorde-se, realiza-se de 27 de junho a 10 de julho, no All England Cup.