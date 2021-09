Novak Djokovic procura no US Open o que muitos julgavam impensável: ganhar os quatro torneios mais importantes do planeta e conseguir o que já não é conseguido desde 1969, por Rod Laver.



O australiano foi o último a ganhar Wimbledon, Roland Garros, Open da Austrália e US Open no mesmo ano. Djokovic vai ter força para isso?



Para já, o sérvio cumpriu a obrigação e eliminou o modesto Holder Rune. O número 145 do mundo ainda venceu um set, mas acabou por cair com os parciais de 6-1, 5-7, 6-2, 6-1.



Tallon Griekspoor, 121º ATP e holandês, é o senhor que se segue no caminho de Djokovic.