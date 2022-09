João Sousa apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do US Open na variante de pares, ao lado do brasileiro Marcelo Demoliner.

A dupla eliminou os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, ao cabo de duas horas e dois minutos. O primeiro set foi equilibrado e Sousa e Demoliner só conseguiram superiorizar-se no tie-break, por 7-4. No segundo set, um «break» bastou para Sousa e Demoliner fecharem o encontro.

Na próxima ronda, João Sousa e Marcelo Demoliner vão defrontar o vencedor do duelo entre Matthew Ebden/Max Purcell e Wesley Koolhof/Neal Skupski.