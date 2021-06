João Sousa foi eliminado esta segunda-feira do torneio de Wimbledon, ao perder frente ao italiano Andreas Seppi, na primeira ronda.

Seppi, número 90 do ranking ATP, venceu por 3-1, numa partida que durou três horas e 13 minutos.

O tenista português até entrou melhor e venceu o primeiro jogo (6-4), mas permitiu depois o empate do atleta de 37 anos logo a seguir (também por 6-4). No terceiro jogo, o mais equilibrado do encontro, Sousa serviu para o tie break, mas após nove «vantagens», permitiu que Seppi ganhasse por 7-5.

Depois disso, o número 120 do mundo foi-se abaixo e Andreas Seppi fechou o encontro com um parcial de 6-2: vai agora defrontar o vencedor do encontro entre Denis Kudla e Alejandro Davidovich Fokina.