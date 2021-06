Frances Tiafoe protagonizou a primeira surpresa do torneio de Wimbledon de 2021: o tenista norte-americano bateu de forma surpreendente Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo.

No primeiro dia do quadro principal, Tiafoe, atual número 57 do ranking ATP, dominou por completo o adversário grego e «despachou-o» em duas horas e cinco minutos, e em apenas três sets, por 6-4, 6-4 e 6-3.

Tiafoe avança assim para a segunda ronda, na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre Roberto Carballes Baena e Vasek Pospisil. Já Tsitsipas cai à primeira no terceiro Grand Slam da temporada, depois de ter atingido a final em Roland Garros, há cerca de duas semanas.