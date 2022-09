Mais de 1.500 partidas depois, Roger Federer continua a surpreender. Ainda no primeiro set do último jogo da carreira, no qual faz dupla com o rival Rafael Nadal, o suíço protagonizou uma jogada que deixou até os adversários surpreendidos.

Com uma «raquetada» potente, Federer conseguiu colocar a bola no buraco existente no ângulo entre a rede e o poste que a segura. Frances Tiafoe e Jack Sock nem queriam acreditar no que estavam a ver e até o árbitro esboçou um sorriso. Já o público, foi ao rubro.

Ora veja: