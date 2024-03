Luca Nardi, tenista de 20 anos e 123.º do ranking mundial, fez esta segunda-feira história ao derrotar Novak Djokovic na terceira ronda do torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O jovem tenista conseguiu afastar o número um do mundo com os parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 em 2h20. Após a partida, Nardi mostrou-se feliz com o «milagre».

«Ninguém podia imaginar. Acho que antes deste jogo ninguém me conhecia. Espero que o público tenha gostado da partida. Estou muito feliz! Não sei como é que isto aconteceu. Sinceramente… não sei. Acho que é um milagre! Sou um rapaz de 20 anos, no lugar cento e tal do ranking, a vencer o Novak Djokovic. É de loucos», referiu após a partida.

Na próxima ronda, Nardi vai defrontar o norte-americano Tommy Paul e só descobriu isso na conferência de imprensa, devido a uma pergunta de um jornalista… algo que levou a muitos risos, incluindo do próprio.

Por outro lado, Djokovic não ficou muito agradado com a derrota, especialmente com um momento durante a partida, em que considerou que houve ‘hindrance’ de Nardi, ao parar antes de bater a resposta. O sérvio ainda protestou, mas o break acabou por ser confirmado e a partida seguiu.