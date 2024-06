Rafael Nadal confirmou esta quinta-feira que não vai jogar o torneio de Wimbledon, o Grand Slam britânico que decorre de 1 a 14 de julho.

Focado em disputar os Jogos Olímpicos de Paris, em terra batida, o tenista espanhol abdicou de ir a jogo na relva de All England Club, uma vez que acredita que o seu corpo não está pronto para uma mudança de superfície tão rápida quanto a exigida.

«Com o objetivo dos Jogos Olímpicos, acreditamos que o melhor para o meu corpo é não mudar de superfície e continuar a jogar em terra batida até lá. Por essa razão, vou falhar Wimbledon este ano», escreveu Rafa, nas redes sociais.

«Estou triste por não poder desfrutar da grande atmosfera deste grande evento que estará para sempre no meu coração e estar com os fãs britânicos que sempre me deram muito apoio. Vou ter saudades de todos vocês», acrescentou.

No seguinte desta decisão, Nadal anunciou que vai jogar o torneio de Bastad, na Suécia, de 8 a 21 de julho.

During my post match press conference at Roland Garros I was asked about my summer calendar and since then I have been practicing on clay. It was announced yesterday that I will play at the summer Olympics in Paris, my last Olympics.