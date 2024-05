Rafael Nadal foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda de Roland Garros, depois de perder frente a Alexander Zverev, por 3-0, ao fim de três horas e seis minutos.

Ainda à procura da melhor forma, depois de largos meses lesionado, o tenista espanhol até deu boa réplica, mas sucumbiu em três sets frente ao adversário germânico, número quatro do mundo.

Zverev entrou melhor e quebrou o serviço a Nadal por duas vezes no primeiro set, o qual venceu por 6-3. No segundo parcial, Rafa serviu para empatar o encontro, mas permitiu o «break» e acabou por perder no tie-break 7-6(5).

No terceiro e último parcial, Nadal esteve novamente um «break» acima, mas acabou por permitir três quebras nos último quatro jogos de serviço de que dispôs e acabou por perder novamente por 6-3.

Vencedor do Grand Slam francês por 14 vezes, e o melhor jogador de sempre em terra batida, Rafa Nadal despede-se da edição de 2024 com um desaire logo a abrir – é a primeira vez na carreira que sofre duas derrotas seguidas em terra batida e a primeira vez que é eliminado na primeira ronda no pó de tijolo de francês.

No final da partida, Nadal admitiu que esta poderá ter sido a última vez que jogou Roland Garros, mas garantiu que «está melhor» do que há dois meses e, por isso, não quis deixar quaisquer garantias.

«Espero mesmo voltar a ver-vos, mas não sei», afirmou.

Já Alexander Zverev vingou a derrota nas meias-finais de 2022, quando sofreu uma lesão precisamente frente a Rafa, e vai agora defrontar o vencedor do duelo entre David Goffin e Mpetshi Perricard.