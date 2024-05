Rafael Nadal apurou-se esta quinta-feira para a segunda ronda do Masters 1000 de Roma, ao vencer o belga Zizou Bergs, por 2-1.

Ainda à procura do seu melhor nível, o tenista espanhol, rei da terra batida, até começou em desvantagem, já que Bergs, número 108 do mundo, triunfou no primeiro set por 6-4.

Nos dois sets seguintes, no entanto, uma quebra de serviço em cada um deles bastou para que Nadal conseguisse a reviravolta – e a vitória, ao cabo de 2 horas e 53 minutos.

Na próxima ronda, Nadal vai defrontar Hubi Hurkacz, campeão do Estoril Open este ano e nono na hierarquia mundial do ténis masculino.

Rafa, refira-se, já venceu por dez vezes o Masters 1000 de Roma.