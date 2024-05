O sorteio do quadro principal de Roland Garros realizou-se esta quinta-feira e ditou um grande embate logo a abrir, na primeira ronda: Rafael Nadal vai ter pela frente Alexander Zverev.

Naquele que é muito provavelmente o último Major francês da carreira, o rei da terra batida vai jogar com Zverev, o quarto cabeça de série.

Em 2022, na última de 14 vezes que conquistou Roland Garros, Nadal defrontou o tenista alemão nas meias-finais: acabou por vencer por desistência, já que Zverev sofreu uma lesão grave no tornozelo no decorrer da partida.

Por sua vez, o português Nuno Borges, número 46 do mundo, vai ter pela frente o checo Thomas Machac, 43.º do ranking ATP.

Nesta mesma metade do quadro, de Nadal e Nuno Borges, está Novak Djokovic, campeão em título e líder do ranking mundial: o sérvio vai medir forças na primeira ronda com Pierre-Hugues Herbert.

Na outra metade estão Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, segundo e terceiro do ranking mundial, respetivamente.

Sinner, vencedor do Open da Austrália, vai defrontar Christopher Eubanks, ao passo que Alcaraz terá pela frente um jogador da fase de qualificação.

Nota ainda para o duelo entre Stan Wawrinka e Andy Murray, dois dos melhores tenistas do milénio, agora em final de carreira.

As sortes de Swiatek, Sabalenka, Gauff e Rybakina

No quadro feminino, Iga Swiatek, vencedora de três das últimas quatro edições de Roland Garros (2020, 2022 e 2023) vai ter pela frente uma tenista da fase de qualificação.

Na mesma metade da polaca, Coco Gauff, número três do mundo, também está na mesma situação.

Na outra metade, estão Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, número dois e quatro do ranking WTA, respetivamente. Sabalenka vai jogar frente a Erika Andreeva, enquanto Rybakina tem pela frente Greet Minnen.

O quadro principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, joga-se de 26 de maio a 9 de junho.