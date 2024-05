Jaime Faria está a uma vitória do quadro principal de Roland Garros, depois de, nesta quarta-feira, ter contrariado o favoritismo do norte-americano Zachary Svajda na segunda ronda de qualificação.

Perante o 16.º cabeça de série e número 122 do mundo, o jovem português, de 20 anos, não se intimidou, impondo-se por 7-6 (7-3) e 6-1, ao cabo de uma hora e 13 minutos. Um triunfo expressivo perante um adversário que já jogou, por três vezes, no quadro principal do Open dos EUA.

Em estreia absoluta em torneios do Grand Slam, Jaime Faria qualificou-se para a terceira e última ronda de qualificação do «major» de terra batida.

O brasileiro Felipe Meligeni Alves (136) é tudo o que separa o tenista português do quadro principal de singulares do segundo Grand Slam da época, onde já está Nuno Borges, qualificado diretamente.

Jaime Faria ocupa o melhor ranking da carreira, figurando no lugar 183 do ranking ATP, depois de no sábado ter conquistado o primeiro título «challenger» no Oeiras Open 4.

O jovem português começou a temporada na 411.ª posição do ranking. Já conquistou quatro títulos ITF consecutivos e estreou-se em quadros principais do circuito ATP no Estoril Open, consumando a entrada no top 200 mundial graças ao título alcançado em Oeiras.

Jaime Faria é o único português resistente na fase de qualificação de Roland Garros, já que Henrique Rocha e Francisca Jorge foram eliminados.