Ons Jabeur está na final do torneio de Wimbledon pelo segundo ano consecutivo, depois de ter vencido esta tarde Aryna Sabalenka, número dois do mundo, por 2-1.

No court central, e depois de um primeiro set equilibrado, Sabalenka ganhou vantagem no marcador no tie-break, por 7-5, ela que jogava para subir à liderança do ranking mundial.

Esse triunfo no tie-break galvanizou a bielorrussa, que conseguiu quebrar a adversária no terceiro jogo de serviço da tunisina. Sabalenka confirmou o break, fez o 4-2 e ficou aí com a vitória na mão. Mas deixou-a fugir, até porque Ons Jabeur elevou o nível.

A número seis do ranking ATP conseguiu quebrar o serviço de Sabalenka duas vezes seguidas e levou a decisão para o terceiro e último set, com uma vitória por 6-4 no segundo parcial.

Aí, nesse terceiro set, bastou a Jabeur quebrar o serviço de Sabaleka uma vez para conseguir a tão presença desejada na final de Wimbledon: fechou o triunfo em duas horas e 17 minutos, pelos parciais 6-7 (5-7), 6-4 e 6-3.

Um ano depois de ter perdido a final do Major britânico frente a Elena Rybakina, Ons Jabeur vai agora defrontar a checa Marketa Vondrousova, que mais cedo venceu a ucraniana Elina Svitolina. Essa partida decisiva está agendada para sábado.