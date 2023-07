Marketa Vondrousova é a primeira finalista do quadro feminino do torneio de Wimbledon, depois de ter vencido esta quinta-feira a ucraniana Elina Svitolina, por 2-0.

No court central do All England Club, o encontro começou equilibrado, mas a tenista checa, número 42 do mundo, disparou no marcador a meio do primeiro parcial, o qual conseguiu fechar por 6-3.

Esse domínio continuou no segundo set e Vondrousova chegou mesmo a estar a vencer por 4-0, com o triunfo na mão. Com três pontos para fazer o 4-0, a jovem de 24 anos facilitou, permitiu a quebra de serviço e Svitolina, 76.ª da hierarquia mundial, reentrou na partida, reduzindo para 4-3.

Vondrousova recuperou a compostura, conseguiu evitar o 4-4 quebrando o saque da adversário e fechou a vitória com novo 6-3, em uma hora e 16 minutos.

Um triunfo, de resto, que permite a Marketa Vondrousova tornar-se na primeira tenista não cabeça de série a apurar-se para a final do Major britânico desde a norte-americana Billie Jean King, em 1963. Na final, a checa vai defrontar a vencedora do duelo entre Ons Jabeur e Aryna Sabalenka.