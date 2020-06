O Rosario Central regularizou junto do Sporting uma tranche em falta do pagamento do empréstimo de Teo Guitérrez em 2016/17 e renegociou a dívida, informou o vice-presidente do emblema argentino.



«Acordamos com o Sporting o pagamento de 26 mil euros e o refinanciamento do resto da dívida do empréstimo de Teo», referiu Ricardo Carloni, citado pelo site «Doble Amarilla».



Lembre-se que antes do acordo entre os dois clubes, o Rosario devia 150 mil euros aos leões da cedência do internacional colombiano.



Refira-se que recentemente um dirigente da formação albiceleste deu conta do interesse do Sporting em Joaquín Pereyra.