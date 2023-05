Tiago Dantas, médio cedido pelo Benfica ao PAOK, ficou ligado ao primeiro golo da sua equipa na deslocação ao reduto do NFC Volos (0-2), na 9.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Primeira Liga da Grécia.

O jovem português serviu Zivkovic, outro nome bem conhecido dos adeptos benfiquistas, para um grande golo do internacional sérvio ao minuto 28. Brandon fixou o resultado final (57m).

Vieirinha e Tiago Dantas foram titulares na equipa de Salónica, enquanto Filipe Soares (71m) e André Ricardo (82m) foram suplentes utilizados.

Nos outros jogos desta segunda-feira, o líder AEK Atenas venceu no reduto do Aris (1-2), que teve o português Rafael Camacho - cedido pelo Sporting - a sair do banco ao minuto 59.

No duelo mais esperado, o Olympiakos bateu o Panathinaikos pela margem mínima (1-0), com um golo solitário do luso-moldavo Oleg Reabciuk ao minuto 68.