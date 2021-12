FIGURA: Tiago Tomás

Está a ser homem de golo nas taças. Depois de ter bisado há praticamente dois meses ante o Belenenses, no Restelo, para a Taça de Portugal, o avançado português desatou o nulo em Penafiel aos 16 minutos e fez o terceiro golo da época, encaminhando o apuramento do atual detentor da Taça da Liga para a fase decisiva da prova. Mostrou-se aguerrido na segunda parte, sobressaindo com um desarme que potenciou a primeira ocasião nesse período e num remate que quase deu o bis à hora de jogo.

MOMENTO: hesitação penafidelense ditou diferença final (16m)

O único golo do encontro, aos 16 minutos, apontado por Tiago Tomás, acabou por nascer de uma hesitação defensiva do Penafiel, aproveitada por Bruno Tabata na área. Nuno Macedo ainda fez a ‘mancha’ ao brasileiro, mas Tiago Tomás estava no sítio certo para concretizar.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Esteves: depois do Belenenses e do Varzim na Taça de Portugal e do Ajax na Liga dos Campeões, o lateral-direito de 17 anos voltou a jogar pela equipa principal do Sporting e novamente a titular. Assinou uma exibição solta, mostrou propensão ofensiva e também compromisso defensivo, apesar de as maiores investidas do Penafiel terem sido pelo seu corredor. Com Porro lesionado e Ricardo Esgaio de fora devido à covid-19, Ruben Amorim terá maiores conclusões sobre a possibilidade de estrear o ex-FC Porto na I Liga, em Barcelos.

Edi Semedo: com o tempo, soltou-se no ataque do Penafiel e proporcionou as melhores aproximações da equipa à frente, pelo corredor esquerdo, ainda que sem grandes resultados práticos.

Manuel Ugarte: não pode dizer-se com todas as letras que é um substituto de João Palhinha ou que uma eventual comparação traduza as semelhanças ou diferenças entre ambos. A verdade é que o uruguaio, na sua sexta titularidade pelo Sporting – a quarta consecutiva – mostrou a agressividade positiva que dá ao jogo, desde cedo a demonstrar competitividade e vontade, espelhada nos desarmes consecutivos que fez a jogadores do Penafiel. Está a ganhar cada vez mais ritmo de jogo e isso é bom para o Sporting. Uma hora competente e boa, antes de dar lugar a Matheus Nunes.

Nuno Macedo: o Sporting foi superior, teve mais oportunidades e remates e o guarda-redes do Penafiel, com várias intervenções assinaláveis, acabou por ser grande responsável para que os leões não tenham conseguido diferença mais folgada.

Daniel Bragança: assumiu maiores despesas na ligação da equipa para o ataque nomeadamente na segunda parte, com arrancadas interessantes a fugir às marcações do Penafiel.

Zé Valente: foi o primeiro nome do Penafiel a sobressair de alguma forma, com boas saídas de pressão efetuadas pelo Sporting a meio-campo.

Bruno Tabata: nota negativa para um jogador que até teve alguns momentos ofensivos interessantes, mas que acabou por ver o segundo amarelo na segunda parte e ser expulso. É baixa para Barcelos, no regresso à I Liga.